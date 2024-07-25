Готували підпали торгових центрів в країнах Євросоюзу: СБУ знешкодила агентурну групу росіян

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі, яку готувала агентурна група фсб. Основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомили в СБУ, затримання зловмисників відбулося на Прикарпатті, де перебували організатор ворожого осередку та його спільник. У ході слідчих дій з'ясувалося, що вони є учасниками злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координують кадрові співробітники спецслужби рф. До складу цієї злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.

За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об’єктів, а для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

«Відряджаючи» завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи — паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб.

РЕКЛАМА

Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери власних телефонів для подальшого «звіту» до фсб. А там отримані медіафайли планували використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі.

РЕКЛАМА

Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів вилучено:

мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності;

автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;

банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.

РЕКЛАМА

Наразі організатору агентурної групи фсб та його спільнику повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України, серед них:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Тривають слідчі дії та оперативні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Також нагадаємо про нещодавнє затримання на Кіровоградщині російської диверсантки, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії і готувала диверсії проти ТЦК.



75

Читайте нас у Facebook