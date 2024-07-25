«Почав танцювати»: зірка «Довбуша» вразив зізнанням

Популярний актор Сергій Стрельников розкрив подробиці роботи над роллю Олекси Довбуша. Нагадаємо, фільм «Довбуш» режисера Олеся Саніна вважається одним із найдорожчих українських фільмів з бюджетом у 120 млн гривень. Картина оповідає про повстанський рух карпатських опришків на чолі з Олексою Довбушем у XVIII столітті, та її зйомки проходили саме у легендарних історичних місцях.

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«Режисер подивився на мене і каже, що буде знімати кіно про Довбуша, що там буде просто грандіозне фізичне навантаження і потрібна витривалість — як акторська, так і фізична, — розказав у проєкті „КіноХаб“ Сергій Стрельников. — Сказав, що йому потрібен актор, який буде впевнений, що він по дорозі не зламається. Він каже: я гадаю, що, з урахуванням вашого акторського досвіду, ви впораєтеся. Я мовчки погодився. Прийшов додому і, по-моєму, вперше почав танцювати. Бо „Довбуш“ — це те кіно, в якому я завжди хотів зніматися. Це саме те, заради чого, в цілому, я прийшов в кіно. Це те, на що я завжди налаштувався, на що я заточувався. І воно прийшло».

Кадр з фільму "Довбуш"

Сергій розповів, що до ролі почав готуватися у разом з каскадерською командою.

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«У нас був рік на підготовку, — згадав актор. — Я приходив до них в зал, ми брали бартку (таку гуцульську сокиру), брали кинджал і намагалися розпрацьовувати щось проти шаблі, проти іншої бартки. У підсумку я досить непогано крутив цією барткою».

Найскладнішою для героя стала сцена, коли треба було цвяхами забити гармати росіянам, щоб вони не могли стріляти по польських укріпленнях.

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«Солдат Довбуш туди ліз із молотком, цвяхами і з шаблею, щоб, зробивши своє діло, вже дістати шаблю і почати воювати з росіянами, — згадав Сергій. — Я запропонував Лесеві іншу ідею: раз Довбуш настільки лютий, то давай він після того, як заклепає гармату, не візьме в руки шаблю, а дістане другий молоток. І таким чином ми провели цей бій з молотками. Мені це дуже сподобалося».

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