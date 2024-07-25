Вода сходить зі швидкістю равлика? Допоможе клей!

Буває, що після миття посуду в раковині утворюється засмічення, вода витікає зі швидкістю равлика, і багато господинь, виявивши таку неприємність, відразу починають панікувати.

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Багато хто, але тільки не Марина Жукова, яка недаремно називає себе експертом домашніх справ.

Вона пропонує відставити паніку та скористатися простим і доступним способом прочищення, який давно нею випробуваний.

Все, що вам знадобиться — це звичайна лійка з довгим носиком і канцелярський клей. Той самий, що коштує копійки!

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Для початку в лійку наливаємо окріп і додаємо туди 100−150 мл звичайного силікатного клею «рідке скло».

Добре перемішуємо, опускаємо носик лійки в злив раковини і потихеньку виливаємо весь розчин.

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«І вуаля! Засор, немов за помахом чарівної палички, розчиняється, і вода йде легко і вільно» , — ділиться враженнями Марина.

Також Марина Жукова порекомендувала, як легко відмити кришки від каструль без «хімії».

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Нагадаємо, що силікатний клей можна використовувати і при машинному пранні. Як це зробити, розповіла колега Марини Жукової Олена Матвєєва.

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