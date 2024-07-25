Вода сходить зі швидкістю равлика? Допоможе клей!
Буває, що після миття посуду в раковині утворюється засмічення, вода витікає зі швидкістю равлика, і багато господинь, виявивши таку неприємність, відразу починають панікувати.
Багато хто, але тільки не Марина Жукова, яка недаремно називає себе експертом домашніх справ.
Вона пропонує відставити паніку та скористатися простим і доступним способом прочищення, який давно нею випробуваний.
Все, що вам знадобиться — це звичайна лійка з довгим носиком і канцелярський клей. Той самий, що коштує копійки!
Для початку в лійку наливаємо окріп і додаємо туди 100−150 мл звичайного силікатного клею «рідке скло».
Добре перемішуємо, опускаємо носик лійки в злив раковини і потихеньку виливаємо весь розчин.
«І вуаля! Засор, немов за помахом чарівної палички, розчиняється, і вода йде легко і вільно» , — ділиться враженнями Марина.
Також Марина Жукова порекомендувала, як легко відмити кришки від каструль без «хімії».
Нагадаємо, що силікатний клей можна використовувати і при машинному пранні. Як це зробити, розповіла колега Марини Жукової Олена Матвєєва.122
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