Працює швидко та ефективно: експертка Марина Жукова розповіла, як позбутися засмічення у раковині

Експертка з чистоти Марина Жукова знає масу лайфаків, які допоможуть господиням достойно вирішити будь-які проблеми в домогосподарстві.

Як позбутись засмічення у раковині на кухні, коли під рукою не знайшлося вантуса, Марина показала у своєму ролику.

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Для цього потрібна звичайна пластикова пляшка з-під молока, пральний порошок, персоль та гаряча вода.

Від пляшки відрізати донце — й вантуз готовий. Можна працювати й виганяти воду.

Коли вода вийшла, в злив раковини всипати 50 г прального порошку та 50 г персолі. Залишити на 20 хвилин, щоб з'явилася невелика пробка. Потім залити в злив гарячу воду температурою 60−70 градусів, закрити злив й налити в раковину ще гарячої води.

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Коли зняти кришку зі зливу, вода повністю витече й засмічення більше не буде.

Експертка впевнена, що кожна жінка може впоратися з такою проблемою.

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Метод також працює не тільки для раковин, а й для ванн, душових кабін та інших труб.

Господиням також варто звернути увагу на ще один засіб, який очищає каналізацію й засори в раковині.

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