Найбрудніший одяг з жирними плямами стане білосніжно-білим: як господині використовують клей при пранні

Кожна господиня має свої «фірмові» секрети для кожної роботи в домі, в тому числі і для прання. Вони приходять на допомогу у тих випадках, коли завдання не можна виконати звичайним способом.

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Про один з таких випадків розповідає і «експерт з чистоти» Олена Матвеєва.

Цей секрет — прання за допомогою клею.

«Коли потрібно випрати занадто забруднені речі — старе простирадло, робочий одяг для дачі або для кухні, я розмірковую, чи справиться з завданням будь-який з моїх порошків, і іноді даю на питання негативну відповідь. Тоді я згадаю спосіб, про який дізналася від своєї сестри — це прання з клеєм», — розповідає експертка.

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При цьому вона показує, як працює цей метод на ковдрі, об яку любить «витиратися» її собака, коли нікого немає вдома.

Спочатку Олена бере рідке скло (лужний розчин силікатів натрію і калію, відомий також як силікатний клей) — приблизно 100 мл на одне прання. Його слід додати просто в барабан машини, до брудних речей, після чого залити у відповідний відсік рідкий засіб для прання (зазвичай це друга комірка).

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Придбати такий клей можна у магазині канцтоварів, або ж на маркетплейсах.

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Вам також напевне стане в нагоді порада Олени щодо виготовлення «суперзасобу» для порятунку навіть «вбитої» ванної.

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