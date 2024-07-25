У Дніпрі поліція затримала підозрюваних у вбивстві місцевого активіста та волонтера

У Дніпрі, де сьогодні затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, затримали ще двох чоловіків за підозрою у вбивстві 32-річного громадського активіста.

ВІДЕО ДНЯ

За даними поліції Дніпропетровської області, повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia, надійшло 23 липня 2024 року.

Вже наступного дня поліцейські встановили, що він став жертвою злочину.

«Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра», — зауважили правоохоронці.

РЕКЛАМА

Нападники шість разів вистрелили у потерпілого. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер. Після вони вивезли тіло та закопали його, а автомобіль загиблого заховали у заздалегідь орендованому гаражі, зазначають правоохоронці.

Як встановили поліцейські, 22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї. Після злочину зброю фігуранти викинули у водойму, тіло померлого закопали у лісосмузі, а його авто відігнали в орендований гараж.

РЕКЛАМА

Правоохоронці затримали двох чоловіків — 39-річного жителя с. Слобожанське та 23-річного дніпрянина. За місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих провели обшуки й вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства.

Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

РЕКЛАМА

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Правоохоронці не називають прізвище жертви, але за даними РБК-Україна, йдеться про активіста й волонтера, голову профспілки автоперевізників Дніпра Михайла Тонконогого.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні в Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Що говорять про підозрюваного у вбивстві Фаріон його батько, знайомі і аналітики, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

126

Читайте нас у Facebook