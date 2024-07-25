«Стрілок — лише виконавець»: у Дніпрі затримали вбивцю Ірини Фаріон

В Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Про це повідомив президент Зеленський.

Президент зазначив, що операція із затримання була дуже непростою — працювали сотні фахівців Націполіції, СБУ та інших служб.

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«Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди», — пише президент у Telegram.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що затримано 18-річного хлопця, мешканця Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

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За словами міністра, є достатньо доказів, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

«139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу», — пише Клименко.

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Правоохоронці мали фото підозрюваного з камер відеоспостереження.

«Ідентифікація зловмисника та його затримання — кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді!» — резюмував Клименко.

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«Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець», — додав він.

В Офісі генпрокурора опублікували фото підозрюваного.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові невідомий вчинив замах на мовознавицю 60-річну Ірину Фаріон. Громадська діячка померла у лікарні. Медики боролися за її життя до останнього, але її серце не витримало. Фаріон була депутатом Верховної Ради, членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вона відома своєю жорсткою позицією щодо верховенства в Україні української мови.

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