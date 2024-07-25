«Мотивів убивства у сина не було, він патріот»: що говорять про підозрюваного у вбивстві Фаріон його батько, знайомі та аналітики

У мережі пишуть, що стало відомо ім'я хлопця, якого підозрюють у вбивстві політикині й мовознавиці Ірини Фаріон.

Журналісти «Схем» поспілкувалися з його батьком, який зараз на фронті захищає Україну. Він сина давно не бачив, про його затримання дізнався від дружини.

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«Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт — тут же теж не зрозуміло. Не все так „гладко“ було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом», — цитують журналісти слова батька хлопця.

З матір'ю хлопця журналістам поспілкуватися не вдалося — її телефон вимкнений.

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У мережі називають ім'я хлопця. За даними з відкритих джерел, повідомляє Telegram-канал «Телебачення Торонто», він народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії № 62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча.

Зазначається, що підозрюваний у Telegram підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там він залишав антисемітські та расистські коментарі.

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«…в січні цього року згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим знайомі родини затриманого хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, відмовляються вірити, що він міг вчинити такий злочин.

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Зокрема, сусідка родини назвала хлопця самостійним й цілеспрямованим, а батьків хорошими людьми.

«З його мамою бачусь кожного тижня, дуже хороша людина, і батько теж саме. Допомагав багато дітям, і по футболу і скрізь. Взагалі такі батьки безвідмовні. Хлопчик і самостійний, і цілеспрямований. Нічого не можу сказати, я від цього в шоці, не можу в це повірити», — цитує «Суспільне Дніпро» слова сусідки.

Мешканець Дніпра Ян сказав, що затриманого знав з п'яти років. Вони разом відвідували спортивні секції

«Живе з мамою, дуже порядний хлопець. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив», — сказав Ян.

Нагадаємо, сьогодні, про затримання підозрюваного у вбивстві Ірина Фаріон повідомив президент Володимир Зеленський. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав деталі про затримання у Дніпрі. Він також зазначив, що «слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець».

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