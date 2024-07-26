Десятки мільйонів доларів: стало відомо, скільки заробляє принц Вільям за рік

Поки принц Вільям з сім’єю оговтується після страшних місяців боротьби його дружини Кейт з онкологією, ЗМІ повідомляють про фінансові доходи спадкоємця монарха. Герцогство Корнуольське, успадковане принцом Вільямом від його батька, короля Великої Британії Чарльза ІІІ, оприлюднило звіт за 2023−2024 роки. Згідно з оприлюдненим звітом, принц Вільям отримав 30 мільйонів доларів (23,6 мільйона фунтів стерлінгів) доходу за перший повний рік у статусі герцога Корнуольського, повідомляє People.

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Ця сума покриває офіційні, благодійні та приватні витрати принца Вільяма, Кейт Міддлтон і їхніх трьох дітей. Як працюючий член королівської родини, принц Уельський не отримує традиційного прибутку. Натомість його щорічні витрати покриває Корнуольське герцогство, маєток, заснований у 1337 році королем Едуардом ІІІ для забезпечення спадкоємця престолу. Це величезний маєток площею 52,6 тисяч гектарів у 23 округах Англії та Уельсу, що включає землю, ферми, будинки та інші активи. Наразі його вартість становить понад 1 мільярд доларів. Зі своїх доходів принц Вільям сплачує податок на прибуток.

Принц Вільям став герцогом Корнуольським і головуючим прибуткового маєтку після того, як король Чарльз зійшов на престол у 2022 році після смерті королеви Єлизавети.

Раніше повідомляли про те, що робить Кейт Міддлтон для захисту принца Вільяма і дітей.

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