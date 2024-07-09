Принцеса поспішає на допомогу: стало відомо, що робить Кейт Міддлтон для захисту чоловіка-принца і дітей

Після скандалу з погано відредагованим сімейним портретом світ дізнався, що Кейт Міддлтон не лише самостійно робить усі фотографії дітей та принца Вільяма, а й любить бавитися фотошопом — не завжди, щоправда, вдало.

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Як би там не було, а принцеса Уельська взяла на себе неабияку відповідальність фотографа для своїх близьких і регулярно радує шанувальників свіжими знімками спадкоємців та Вільяма. Виявляється, недарма, пишуть зарубіжні ЗМІ.

За словами інсайдерів видання, це рішення було прийняте з метою захистити чоловіка та дітей. Надаючи особисті фотографії, Кейт у такий спосіб оберігає Вільяма від папараці, які прагнуть зробити його знімок. Вона знає ставлення чоловіка до пильної уваги ЗМІ (не обійшлося і без травм, нанесених трагічною історією принцеси Діани), тому робить все можливе, щоб полегшити цю частину його королівського життя. Любов до фотографії зіграла їй лише на руку.

«Вона розуміє інтерес до її сім'ї, особливо її дітей, і той факт, що люди хочуть бачити, як вони ростуть. Тому вона розуміє, що пресі потрібні ці фотографії. Принцеса Уельська на власні очі побачила на прикладі свого чоловіка, принца Вільяма, яку шкоду преса завдала його життю, тому вона зрозуміла, якщо вона може щось із цим зробити, якщо вона може взяти ситуацію під контроль, то вона має це зробити. Кейт зробила щось безпрецедентне на той час. Вона вирішила, що сама фотографуватиме своїх дітей, і я вважаю, що це був абсолютно блискучий хід», — заявив Афуа Хейган, королівський журналіст.

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Його коментар доповнила королівський експерт Інгрід Сьюард, яка наголосила, що цим вчинком Кейт також уберегла і дітей. Їм не потрібно позувати незнайомцям, все за них зробить мати. А враховуючи і без того високий інтерес до Джорджа, Шарлотти та Луї, це було справжнім виявом турботи про дітей.

Нагадаємо, що в червні Кейт подарувала фото своєї родини чоловікові — принцу Вільяму — до його дня народження.

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Фото people.com/

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