Позаду пів року пекла: куди принц Вільям вирушив з дружиною та дітьми

Принц Вільям, який днями опинився у небезпеці, розпочинає довгі літні канікули, коли зможе нарешті зітхнути з полегшенням. Він і його сім'я пережили надзвичайно важкі шість місяців, але є ознаки того, що 42-річний принц Вільям нарешті починає розслаблятися.

ВІДЕО ДНЯ

Його день народження в червні був відзначений випуском радісного і неформального нового зображення, на якому він з трьома дітьми — десятирічним принцом Джорджем, дев'ятирічною принцесою Шарлоттою та шестирічним принцом Луї — перестрибує через піщану дюну в Норфолку, а його дружина Кейт вичікує з фотоапаратом у руці, пише Hellomagazine.

Принц також порадував футбольних фанатів бурхливими вигуками, коли Англія вийшла до фіналу чемпіонату Євро-2024 в Берліні цього місяця після того, як «Три леви» перемогли Нідерланди.

Королівський автор Роберт Джобсон розповів виданню HELLO!: «Вільям має вигляд більш розслаблений, ніж ми бачили останнім часом. Він обожнює футбол, тому бачити, як він святкує, не є чимось незвичайним, але це було так пристрасно».

РЕКЛАМА

Два тижні тому принц поділився фотографією, на якій він разом з Джорджем і Шарлоттою зустрічає Тейлор Свіфт та її бойфренда Тревіса Келса перед одним з аншлагових концертів співачки на «Вемблі». Джордж і Шарлотта мали щасливий вигляд, коли їх зняли разом із зіркою. Пізніше принца Вільяма помітили в ложі на арені, де він демонстрував енергійні «татусеві танці» під хітовий сингл Shake It Off.

«Той факт, що він може випустити таку фотографію, показує, наскільки він розслаблений, — каже Роберт, автор біографії принцеси Кейт. - Він упевнений у собі, він щасливий, і йому комфортно від того, що він може робити те, що хоче».

РЕКЛАМА

Минулого тижня, під час зустрічей у Лондоні, Віндзорі та Уельсі, принц був повністю зосередженим після складного першого півріччя, впродовж якого у його дружини Кейт та батька, короля, діагностували рак.

«Це вразило його як грім серед ясного неба, але зараз він зміг заспокоїтися та повернутися до роботи», — розповідає Роберт.

РЕКЛАМА

Про Вільяма і Кейт він додає: «Гадаю, що вони з нетерпінням чекатимуть на гарну відпустку всією сім'єю, і впевнений, що вони проведуть деякий час у Норфолку, на пляжі. Вони знали, що матимуть лише обмежений час для цього, коли зможуть насолоджуватися своїми дітьми. Як тільки вони стануть королем і королевою, вони дійсно стануть державною власністю».

Джерело, близьке до спадкоємця престолу, повідомило: «Як завжди, принц ставить свою сім'ю на перше місце, балансуючи між турботою про дружину й дітей та продовженням роботи».

«Його відданість роботі протягом останніх шести місяців дійсно продемонструвала силу його характеру: він продовжував працювати, коли все було так складно», — розповів Роберт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кейт Міддлтон вперше за довгий час з’явилася на публіці.

213

Читайте нас у Facebook