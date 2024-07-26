Російська крилата ракета Х-101, якою окупанти атакували 8 липня в Києві дитячу лікарню «Охматдит», містила електроніку від американських виробників мікросхем. Про це пише The New York Times, посилаючись на дані Національного агентства з питань запобігання корупції України.

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Одним з ключових компонентів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.), вироблена американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel. Цей чип, заборонений для продажу в росію, використовується для блискавичної обробки даних у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках.

За даними російської митниці, з початку повномасштабної війни росія імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів. Це лише частина зусиль кремля, спрямованих на обхід санкцій та забезпечення постачання критично важливих технологій.

Це не перший випадок виявлення американських напівпровідників у російському військовому обладнанні. Раніше їх знаходили в безпілотниках, радіостанціях, ракетах і бронетехніці. З цього приводу Сенат США проводив спеціальні слухання. Але, схоже, ситуація з доступом росії до західного високотехнологічного обладнання залишається незмінною.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що внаслідок російської ракетної атаки по Києву 8 липня в дитячій лікарні «Охматдит» загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчик.

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