Китай обходить санкції США: розслідування Wall Street Journal

За повідомленням Wall Street Journal головний науково-дослідний інститут Китаю з ядерної зброї купував складні американські комп’ютерні мікросхеми щонайменше 12 разів за останні два з половиною роки. При цьому китайці обходили американські експортні обмеження, що діють десятиліттями та покликані стримувати такі продажі.

Wall Street Journal перевірив документи про закупівлю та встановив, що державна Академія інженерної фізики Китаю (CAEP) з 2020 року зуміла отримати напівпровідники, вироблені такими американськими компаніями, як Intel Corp. і Nvidia Corp., незважаючи на те, що вони були внесені до чорного списку США для експорту в 1997 році.

Мікросхеми, які широко використовуються в центрах обробки даних і персональних комп'ютерах, були придбані у торгових посередників у Китаї. Деякі з них були закуплені як компоненти для обчислювальних систем, багато з них придбала лабораторія інституту, що вивчає обчислювальну гідродинаміку, наукову галузь, яка включає моделювання ядерних вибухів, йдеться в статті.

Такі закупівлі суперечать давнім обмеженням, накладеним США, спрямованим на запобігання використанню будь-яких американських продуктів для досліджень атомної зброї іноземними державами. CAEP була однією з перших китайських установ, внесених до чорного списку США, через її ядерні дослідження.

«Журнал огляду дослідницьких статей, опублікованих CAEP, показав, що принаймні 34 разів за останнє десятиліття згадували використання американських напівпровідників у дослідженнях, — пише видання. — Вони використовувалися різними способами, зокрема для аналізу даних і створення алгоритмів. Ядерні експерти заявили, що принаймні в семи випадках ці дослідження можуть мати застосування для збереження ядерних запасів. CAEP не відповів на запити про коментарі».

Висновки видання підкреслюють виклик, який стоїть перед адміністрацією Байдена, оскільки вона прагне більш агресивно протидіяти використанню американських технологій китайською армією.

Більшість чіпів, закуплених CAEP, стверджують журналісти-розслідувачі Wall Street Journal, мали розмір від 7 до 14 нанометрів, багато з яких Китаю важко виробляти масово. Вони широко доступні на відкритому ринку: версії чіпів Intel Xeon Gold і GeForce RTX від Nvidia, придбані CAEP, можна придбати на Taobao, одному з найбільших ринків електронної комерції Китаю. При цьому, закупівлі не включали чіпи останнього покоління, випущені протягом останніх двох років.

Нагадаємо, що в іранських безпілотниках, що атакують Україну, виявили американські чіпи виробництва ALTERA/INTEL.

Фото з сайту https://www.wsj.com

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