Не «Іскандер»: експерти встановили ракету, якою окупанти цілеспрямовано вдарили по київському «Охматдиту» (фото)

Росіяни 8 липня здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Було встановлено, що по будівлі лікарні «Охматдит» було поцілено ракетою Х-101. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Ракета Х-101 росіян, вона сьогодні вдарила по „Охматдиту“. В ній десятки мікроелектроніки, яка вироблена в країнах НАТО. Ми повинні це зупинити, потрібно говорити про це на саміті НАТО. Удар по дітях має бути однією з ключових тем. Необхідно перекрити потоки мікроелектроніки, які дозволяють росіянам вбивати», — написав він.

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Служба безпеки України кваліфікувала удар рф по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

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«Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя», — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

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В СБУ зазначили, що станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого «прильоту» загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

Як писали «ФАКТИ», під час першої ранкової атаки ракети Х-101 були запущені зі стратегічних бомбардувальників із району Каспійського моря. Повітряні сили повідомили про збиття вночі трьох із чотирьох ракет цього типу.

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