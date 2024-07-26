Секрети досвідчених городників: навіщо надягають целофанові пакети на зелені помідори на грядках

У липні садово-городні роботи — у самому розпалі. Дачники йдуть на багато хитрощів, щоб покращити врожайність садових та овочевих культур. Деякі городники відправляють у пакети зелені помідори, які ще й ростуть на кущах. Напрочуд така процедура забезпечує дозрівання томатів буквально за 3 дні. А якщо разом із упакованими зеленими плодами у пакет потрапить один червоний, то дозрівання ще прискориться, пише На пенсії.

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Буває так, що останні томати в сезоні через холодну погоду та дощі не встигають дозріти. Але не залишайте томати на кущах, зірвіть їх і в коробку із зеленими плодами покладіть кілограм стиглих яблук або гілку бананів. Стиглі фрукти виділяють газ етилен, який сприятиме дозріванню томатів.

Раніше «ФАКТИ» писали, як дати зеленим помідорам дозріти.

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