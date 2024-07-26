40.98 / 41.52 44.50 / 45.22
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Секрети досвідчених городників: навіщо надягають целофанові пакети на зелені помідори на грядках

19:43 26 липня 2024
Помідори

У липні садово-городні роботи — у самому розпалі. Дачники йдуть на багато хитрощів, щоб покращити врожайність садових та овочевих культур. Деякі городники відправляють у пакети зелені помідори, які ще й ростуть на кущах. Напрочуд така процедура забезпечує дозрівання томатів буквально за 3 дні. А якщо разом із упакованими зеленими плодами у пакет потрапить один червоний, то дозрівання ще прискориться, пише На пенсії.

Буває так, що останні томати в сезоні через холодну погоду та дощі не встигають дозріти. Але не залишайте томати на кущах, зірвіть їх і в коробку із зеленими плодами покладіть кілограм стиглих яблук або гілку бананів. Стиглі фрукти виділяють газ етилен, який сприятиме дозріванню томатів.

Раніше «ФАКТИ» писали, як дати зеленим помідорам дозріти.

РЕКЛАМА

32

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Готова страва

Легко замінять м’ясо: смажені супербаклажани за рецептом блогерки-красуні Аlina FooDee

буряк

Просто й дуже смачно: Наталя Калніна розповіла, як приготувати закуску зі звичайного буряка

люди

Скоро чекає неймовірна удача: кому пощастить в останні шість днів липня

помідор

Після спеки прийде вершинна гниль: чорноволоса красуня-фермерша розповіла, як спасати урожай у третій декаді липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту