Дайте зеленим помідорам дозріти: як це ефективно зробити

В кінці літа і восени рослини томатів все ще дають багато зелених плодів. Якщо температура низька, а сонце світить рідко, помідори не можуть дозрівати на відкритому повітрі. Однак зелені плоди занадто гарні, щоб їх викидати. Тому недозрілі помідори слід зібрати і занести в приміщення для дозрівання, пише сайт NDR. Нагадаємо, що з початком перших заморозків городники можуть почати висаджувати помідори, щоб підготуватися до наступного дачного сезону.

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Просто загорніть зелені помідори в газету або покладіть їх у паперовий пакет і зберігайте в якомога теплішому приміщенні. 18−20 градусів за Цельсієм є ідеальною температурою. Помідори не потребують світла для дозрівання. Через кілька днів вони повинні почервоніти. Процес дозрівання можна прискорити, додавши яблука. Вони виділяють газ етилен, який підтримує процес дозрівання.

Якщо у вас на рослині все ще багато зелених помідорів, ви можете просто зрізати нижній кінець рослини, видалити листя і повісити її догори дном в теплому приміщенні, наприклад, в котельні. Таким чином ви також матимете смачні помідори через кілька днів.

Але якщо зелених помідорів багато, радимо скористатися рецептами «ФАКТІВ» і приготувати смакоту. Ось, наприклад, рецепт аджики із зелених помідорів або рецепт соковитих та пряних зелених помідорів по-корейськи.

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