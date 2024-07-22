Ще не пізно: що посадити в саду та городі у розпал літа

У липні садово-городні роботи у самому розпалі. Є культури, які можна висаджувати на городі у середині літа, пише ТСН.

Насамперед можна посадити найрізноманітніші салатні культури — салат, крес-салат, руколу. Саме ці культури починають висівати ранньою весною, оскільки вони холодостійкі, їх насіння проростає вже при 6−8 ° С, а розсада легко переносить останні заморозки. Вони однаково добре зростатимуть і влітку, і восени. Щоб була зелень, насіння можна висівати кожні два тижні. Збирати врожай можна на будь-якому етапі, максимальну кількість зелені крес-салату, наприклад, можна отримати при серпневому посіві.

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Для посіву потрібно вибирати сорти салатів, серед них є весняні, літні та осінні. Саме літні та осінні найкраще перенесуть липневу спеку. У разі липневого посіву, особливо якщо літо спекотне, важливо підтримувати правильний полив. Інакше від нестачі вологи салати починають гірчити на смак.

Кріп також можна сіяти з весни кожні 10−15 днів до осені. Найкраще росте на добре розпушених, родючих ґрунтах із гарним освітленням. Ростки кропу з'являються через 13−18 днів після посіву, рослини розвиваються дуже швидко. А якщо насіння перед посівом замочити у воді на 2−3 дні, сходи з'являться швидше. Влітку кріп необхідно добре поливати, так як при нестачі вологи листя кропу, як і салату, стає дрібнішим і грубішим.

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У липні також можна сіяти шпинат. З березня по липень шпинат висівають для вживання зрілого листя, до середини серпня заради молодих. Посів проводять з інтервалом 20−30 днів. Для липня вибирайте сорти, стійкі до чесинкування. Їх насіння висівають з кінця липня до середини серпня, щоб рослини встигли сформувати невелику розетку листя до заморозків.

Фахівці також радять садити буряк у липні — саме для того, щоб восени мати молодий буряк. Щоб прискорити зростання буряків, його слід висаджувати на вузьких грядках, так буряк швидко зростає, крім того, вирощування через розсаду скорочує термін дозрівання коренеплодів.

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На початку липня також можна знову посіяти кущову квасолю ранньостиглих сортів. Навіть якщо погода заважає отримати добрий урожай ніжних стручків, квасоля, як і інші бобові, є чудовим сидератом.

Також можна садити капусту у липні без втрати врожаю. Головне в цьому випадку правильно вибрати сорт і суворо дотримуватися рекомендацій догляду. Оптимальним варіантом для липневої посадки є ранні сорти, термін дозрівання яких після посадки не перевищує 45−55 днів. Сорти з більш тривалим вегетаційним періодом влітку висаджують лише у південних регіонах, де восени спека тримається довше.

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До списку найпопулярніших видів капусти, що підходять для посадки в середині липня, входять східні культури — пекінська та китайська.

Як писали «ФАКТИ», раніше досвідчені городники розповіли, в чому причина і що потрібно зробити городнику, якщо листя огірків стало «мармуровим».

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