У Франції зловмисники паралізували роботу залізничного транспорту у день відкриття Олімпіади

За лічені години до відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі в п'ятницю, 26 липня, на якому Прапор України довірили нести знаменитій тенісистці, бронзовій призерці Олімпіади-2020 у Токіо Еліні Світоліній, французька залізнична компанія SNCF заявила про вандалізм на її об'єктах, зокрема, підпали.

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Як повідомляє ВВС, у компанії впевнені, що мета атак — паралізувати швидкісне сполучення в країні. Так, залізничне полотно пошкоджено на напрямках на захід, схід та північ від Парижа. На станції «Монпарнас», звідки поїзди йдуть на захід Франції, у п'ятницю вранці утворилися величезні черги.

Значна кількість поїздів скасована. За словами представників SNCF, зараз перебої в сполученні торкнулися 800 тисяч пасажирів.

У компанії не виключають, що напружена ситуація збережеться як мінімум до понеділка, поки тривають відновлювальні роботи. Також скасовано або затримано рейси Eurostar, які здійснюють міжнародне сполучення між Парижем та низкою європейських країн.

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Міністр транспорту Франції Патріс Вергріте заявив, що дії зловмисників розглядаються владою як кримінальний злочин. А міністр спорту Амелі Удеа-Кастера назвала масовані атаки на залізничну мережу жахливими. За її словами, це неминуче вплине на розклад уболівальників, а можливо, і самих спортсменів.

Це при тому, що сьогодні у центрі Парижа на церемонію відкриття Олімпіади зберуться понад 300 тисяч глядачів.

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Поліція Франції розпочала розслідування атак. Влада стурбована тим, що дії зловмисників чітко координувалися. Це свідчить про ретельне планування атак.

Про те, де і коли можна дивитись відкриття Олімпіади, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото-скриншот зі сторінки ВПС

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