Стало відомо, кому довірили нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі

У п'ятницю, 26 липня, у столиці Франції Парижі урочисто відкриють XXXIII літні Олімпійські ігри, на яких 10 500 атлетів із 206 країн розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Прапор України на змаганнях чотириріччя довірили нести знаменитій тенісистці, бронзовій призерці Олімпіади-2020 у Токіо Еліні Світоліній. Про це 29-річна спортсменка, котра виступить на своїй третій Олімпіаді, повідомила в ексклюзивному коментарі «Суспільне Спорт».

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При цьому одеситка стане третьою українкою, що отримала таку честь. 2008-го прапор несла легендарна плавчиня Яна Клочкова, а 2021-го в Токіо — олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич (разом із фехтувальником Богданом Нікішиним).

Нагадаємо, що на Іграх у Парижі виступатимуть 140 українських атлетів у 23 видах спорту. Причому футбольна збірна вже стартувала на турнірі, зазнавши сенсаційної поразки від Іраку.

Як відомо, вперше в історії Ігор церемонія відкриття Олімпіади-2024, яка триватиме до 11 серпня, пройде не на стадіоні. Цього разу старт змаганням чотириріччя дадуть у серці Парижа — на річці Сена (спеціально до Олімпіади влада Парижа виділила 1,4 млрд євро на очищення водойми).

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До речі, російських (15 атлетів) та білоруських (16) спортсменів, які виступлять у Парижі у нейтральному статусі, до церемонії відкриття не допустили.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що триразову чемпіонку Олімпійських ігор відсторонили від змагань у Парижі за жорстокість.

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Фото НОК України

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