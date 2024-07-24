Де і коли дивитись онлайн церемонію відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі: розклад трансляцій

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі відбудеться церемонія відкриття ХХХIII літніх Олімпійських ігор, на які як нейтральних спортсменів допустили 15 росіян і 16 білорусів.

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На змаганнях чотириріччя, які столиця Франції прийме втретє (раніше Олімпіада проходила там у 1900 та 1924 роках), атлети із 206 країн розіграють 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Україну в Парижі представлять 140 атлетів у 23 видах спорту (зокрема, вперше зіграють футболісти).

Родзинкою церемонії відкриття Ігор-2024, режисером-постановником якої буде Томас Джоллі, стане те, що вона вперше відбудеться поза стадіоном — у серці Парижа на річці Сена.

Парад спортсменів пройде Сеною, по якій кожна делегація пересуватиметься окремим човном. Усі судна команд будуть обладнані камерами, щоб глядачі, які спостерігають за церемонією, могли побачити спортсменів зблизька. Рухаючись річкою зі сходу на захід, 10 500 атлетів перетнуть на 6-кілометровому маршруті центр Парижа (зокрема, пропливуть повз Собор Паризької Богоматері) і фінішують перед Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття.

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Хто стане хедлайнером шоу, організатори тримають у секреті. Але ЗМІ припускають, що це може бути співачка Селін Діон або франко-малійська виконавиця Ая Накамура.

У прямій трансляції церемонію відкриття Олімпійських ігор, які триватимуть до 11 серпня, дивіться в Україні (початок — о 21:30) на регіональних каналах «Суспільного» та каналі «Суспільне Спорт».

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Олімпійські ігри-2024

26 липня (п'ятниця)

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Церемонія відкриття 21:30 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч та за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон Олімпійських ігор ампутував палець заради участі в Олімпіаді у Парижі.

Фото olympics.com

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