Поліцейський втік зі служби до окупантів, а його дружина отримувала за нього виплати як за військовополоненого, — ДБР

Українське законодавство передбачає, що родини військовополонених отримують грошові виплати від держави. Втім, буває й так, що виплати отримують незаконно — як чоловік, який втік на тимчасово окуповану територію.

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Як повідомляють у ДБР, правоохоронці завершили спеціальне досудове розслідування, обвинувальний акт направлено до суду.

«У перші дні повномасштабної війни правоохоронець втік зі служби до своєї дружини, яка залишилася на тимчасово окупованій території Луганської області. Подружжя ввело в оману командування підрозділу, де служив чоловік. Жінка надіслала документи про, начебто, захоплення чоловіка в полон росіянами. На підставі цієї документації вони з липня 2022 по січень 2024 року незаконно отримували виплати, передбачені для сімей військовополонених», — зазначають у Держбюро розслідувань та додають, що загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів становить понад 2,6 млн гривень.

Сам фігурант намагався влаштуватися на службу до незаконно створених правоохоронних органів так званої «лнр» та пропонував колишнім колегам перейти на бік ворога. Експравоохоронець обвинувачується у дезертирстві та шахрайстві (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що нещодавно ДБР викрила чиновника міграційної служби, який вирішив заробити на ухилянтах. Під час обшуків у нього виявили десятки тисяч доларів та «лист бажань».

Фото ДБР

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