У Кабміні назвали кількість українських військових, які перебувають у російському полоні

Досить тривалий час не відбуваються обміни полонениними, періодично лише стає відомо, що вдалося повернути тіла загиблих українських воїнів.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка функціонує при міністерстві, встановила факт позбавлення волі щодо 4 337 українців. З них — 3 574 військових. Це — офіційні дані.

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В Мінреінтеграції нагадали про одноразової та щорічної державні виплати звільненим з полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів.

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Для цього потрібно:

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Матеріал про те, що росіяни насильно вивезли з Херсонщини тисячі українських в’язнів та утримують їх у тюрмах Кубані, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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