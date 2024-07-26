40.99 / 41.53 44.51 / 45.22
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Угорщина таємно зайняла 1 мільярд євро у Китаю: що відомо

14:28 26 липня 2024
Віктор Орбан та Сі Цзіньпін

Угорщина таємно зайняла 1 мільярд євро у Піднебесної навесні цього року. Це найбільший кредит, будь-коли отриманий Будапештом. Про це свідчать дані веб-сайту урядового боргового агентства, пише видання Politico.

Зазначається, що кредит, наданий трьома китайськими фінансовими установами — «Банком розвитку Китаю», «Експортно-імпортним банком Китаю» та угорською філією «Банку Китаю» — був повністю використаний 19 квітня і повинен бути погашений протягом трьох років.

Сам Будапешт не оголошував про угоду. Вперше про це повідомило 25 липня угорське ділове видання «Portfolio», а потім вже підтвердило урядове агентство.

«Значі запозичення відбуваються в той час, коли Будапешт поглиблює свої зв'язки з Пекіном. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, китайські компанії, такі як виробник електромобілів BYD або технологічний гігант Huawei, на сьогоднішній день інвестували в країну загалом близько 16 мільярдів євро», — пише видання.

РЕКЛАМА

Після цього в урядовому агентстві Угорщини констатували, що «кредитна угода дозволяє інвестувати в інфраструктуру та енергетичний сектор, а також дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%».

Нова китайська позика є найвищим державним боргом. Йому поступається позика від китайського «Ексімбанку» на залізничний проєкт Будапешт-Белград у розмірі $ 917 млн. (877 млн. євро на день отримання).

РЕКЛАМА

Хоча Portfolio зазначає, що процентна ставка є плаваючою, проте уряд не розкрив жодних подробиць щодо розміру процентної ставки, графіка погашення чи інших деталей.

РЕКЛАМА

122

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Скоро чекає неймовірна удача: кому пощастить в останні шість днів липня

Готова страва

Легко замінять м’ясо: смажені супербаклажани за рецептом блогерки-красуні Аlina FooDee

Судове засідання

«Ти горітимеш у пеклі»: дочка Фаріон емоційно звернулася до підозрюваного у вбивстві матері (відео)

пралка

Зробіть так, і з пральної машини вийде весь сморід, бруд і накип (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту