Угорщина таємно зайняла 1 мільярд євро у Китаю: що відомо

Угорщина таємно зайняла 1 мільярд євро у Піднебесної навесні цього року. Це найбільший кредит, будь-коли отриманий Будапештом. Про це свідчать дані веб-сайту урядового боргового агентства, пише видання Politico.

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Зазначається, що кредит, наданий трьома китайськими фінансовими установами — «Банком розвитку Китаю», «Експортно-імпортним банком Китаю» та угорською філією «Банку Китаю» — був повністю використаний 19 квітня і повинен бути погашений протягом трьох років.

Сам Будапешт не оголошував про угоду. Вперше про це повідомило 25 липня угорське ділове видання «Portfolio», а потім вже підтвердило урядове агентство.

«Значі запозичення відбуваються в той час, коли Будапешт поглиблює свої зв'язки з Пекіном. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, китайські компанії, такі як виробник електромобілів BYD або технологічний гігант Huawei, на сьогоднішній день інвестували в країну загалом близько 16 мільярдів євро», — пише видання.

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Після цього в урядовому агентстві Угорщини констатували, що «кредитна угода дозволяє інвестувати в інфраструктуру та енергетичний сектор, а також дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%».

Нова китайська позика є найвищим державним боргом. Йому поступається позика від китайського «Ексімбанку» на залізничний проєкт Будапешт-Белград у розмірі $ 917 млн. (877 млн. євро на день отримання).

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Хоча Portfolio зазначає, що процентна ставка є плаваючою, проте уряд не розкрив жодних подробиць щодо розміру процентної ставки, графіка погашення чи інших деталей.

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