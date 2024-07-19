«Незрозуміло і неприйнятно»: Сійярто обурився припиненню Україною транзиту нафти «Лукойлу»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто хоче порушити питання на засіданні Ради ЄС. Він стосується транзиту нафти. Зокрема, він розкритикував рішення України зупинити транзит нафти «Лукойлу» до Угорщини та назвав його «незрозумілим та неприйнятним». Заяву Сійярто опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач.

ВІДЕО ДНЯ

«Це рішення серйозно ставить під загрозу безпеку поставок до Угорщини та Словаччини у довгостроковій перспективі», — заявив глава МЗС Угорщини.

Він також додав, що Угорщина знайшла тимчасові рішення для стабілізації поставок, але вони не годяться на довготривалу перспективу і потрібне «швидке рішення».

Сійярто наголосив, що Угорщина та Словаччина дуже залежать від постачання нафти через нафтопровід «Дружба» і від «Лукойлу» щороку надходило близько 2 млн тонн.

РЕКЛАМА

Він закликав Україну відреагувати і сказав, що планує порушувати це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

«Цікаво, що країна, яка прагне вступу до ЄС, ставить під загрозу постачання енергоресурсів для двох країн-членів, зокрема влітку, коли споживання на піку», — обурився Сійярто.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, «Лукойл» перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими — стосувалися лише виведення капіталів, обмеження торгових операцій та заборони участі у приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

РЕКЛАМА

154

Читайте нас у Facebook