Угорщина та Словаччина погрожують Україні: суперечка через нафту загострилася

Нові санкції України проти російської нафтової компанії «Лукойл» викликають занепокоєння в ЄС. Європейська комісія оголосила в Брюсселі, що отримала лист-скаргу від міністрів закордонних справ Угорщини та Словаччини. Лист стосується негативних наслідків рішення Києва заборонити транспортування нафти «Лукойлу» через українську територію. Досі вона транспортувалася південною ділянкою нафтопроводу «Дружба» з росії через Україну до Угорщини та Словаччини, пише t-online.de.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Єврокомісії пояснив, що інформація, викладена в листі, зараз вивчається. З погляду Єврокомісії, наразі не слід очікувати прямого впливу на безпеку постачання нафти до Європейського союзу.

Угорщина та Словаччина вже кілька днів поспіль звинувачують Україну в порушенні угоди про асоціацію з ЄС через обмеження транзиту нафти.

В принципі, пише видання, в ЄС вже давно діє заборона на імпорт нафти з росії. Однак існують винятки для країн, які особливо залежать від трубопровідної нафти з рф через своє географічне розташування.

РЕКЛАМА

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто навіть закликає скасувати безмитний статус України, якщо вона не скасує заборону на транзит для «Лукойлу».

Олександр Новак, заступник голови російського уряду, відповідальний за енергетичні питання у рф, заявив, що Угорщина та Словаччина продовжать отримувати нафту. За його словами, росія зацікавлена в продовженні поставок своїм партнерам.

РЕКЛАМА

«Ми будемо постачати», — сказав він, не розкриваючи деталей.

Як це відбуватиметься, журналістам він коментувати не захотів.

РЕКЛАМА

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками засідання Європейської політичної спільноти заявив, що посилить боротьбу зі старими танкерами, які росія використовує для експорту нафти.

69

Читайте нас у Facebook