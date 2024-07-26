Захищав країну разом із трьома рідними братами: на війні загинув бойовий медик із Черкаської області

Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути і якого не можна пробачити. Чорнобаївська громада провела в останню путь солдата Вадима Помаза. Він загинув 16 липня 2024 року. Сталось це внаслідок розриву вибухового пристрою, скинутого ворожим безпілотним літальним апаратом в районі села Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області.

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Бойовий медик мотопіхотного відділення помер на місці від отриманих поранень, повідомляє громада. Йому навіки 26 років.

«Воїн виріс в багатодітній родині. Згодом сім'я переїхала на постійне місце проживання в Лукашівку. Тут пройшло його дитинство, юність, тут він закінчив місцеву школу, після закінчення якої вступив до черкаського ліцею № 15, де отримав спеціальність зварювальника. Розпочав свою трудову діяльність в місцевому господарстві робітником з благоустрою, потім працював вантажником».

В 2021 році Вадим Помаз був призваний до Збройних Сил України на строкову службу. Потім добровільно вступив на контрактну службу на три роки. З початком повномасштабного вторгнення російської орди разом з трьома братами Сергієм, Олександром та Валерієм захищали рідну землю від окупантів.

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«Вадим був трудолюбивим, спокійним та врівноваженим, завжди готовий прийти на допомогу кожному. 17 травня 2024 року разом з Тетяною поєднали свої долі. Донеччина, Луганщина — пекло війни, яке пройшов загиблий Герой. Вадим вірно ніс службу, був відданий військовій присязі. Понад усе хотів повернутися додому з перемогою, але війна, розпочата російським агресором, позбавила його найдорожчого — життя. Війна обірвала всі життєві плани, Вадиму було й назавжди залишиться 26…«

Поховали захисника-оборонця на сільському кладовищі в селі Лукашівка.

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Раніше повідомлялося, що на війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій.

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