На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

Захищаючи Україну, загинув колишній міський голова Умані Олександр Цебрій (позивний «Мер»).

Про загибель Героя повідомив блогер Ігор Лаченков.

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«Захищаючи Україну загинув молодший сержант Олександр Цебрій. Він був командиром кулеметного взводу 58-ї ОМПБр та колишнім мером Умані. Олександр долучився боронити країну із перших днів повномасштабної», — пише Лаченков.

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Цебрій вступив до лав територіальної оборони 24 лютого 2022. В той же день вони з земляками почали обороняти міське летовище й збили ворожий гвинтокрил.

Через кілька днів «Мер» вже був у лавах ЗСУ.

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Цебрій народився у 1974 році в Умані. Після закінчення школи займався підприємницькою діяльністю. Потім став депутатом міської ради. У 2015 році його обрали міським головою. У 2020-му знову повернувся у підприємництво.



За три дні до своєї загибелі герой розповів про один з епізодів цієї війни — як подолали з побратимами 20 кілометрів й повернулися на базу втомленими й вижатими, мокрими «до шнурків берців», про сон на дошках.

«Нічний вихід 20 км, під ранок повернулись вижаті повністю, мокрі навіть шнурки берців. Скинув з себе все, обмився з пляшки і вирубився навіть не відчуваючи дощок різної товщини, з яких зроблений настил і які, зазвичай, люто давлять в ребра», — пише він.

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Військовий мріє побути вдома з рідними й трохи відпочити, а щоб хтось в цей час його замінив й «побув «Мером».

Він бачить «крутий сон»:«Я був вдома, у своєму улюбленому кріслі, серед рідних людей, зі склянкою віскі. Крутий сон, надіюсь віщий. А хтось на цей період побудьте Мером, будь ласка!»

Але сну не судилося збутися…

Навесні колишній мер Умані дав інтерв'ю нашому кореспонденту.

«ФАКТИ» писали про загибель у бою за Роботине захисника з Вінниччини. Поховали його тільки через 7 місяців.

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