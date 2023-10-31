Зв’язок з ним обірвався у лютому: біля Волновахи загинув вчитель з Черкащини

Чорнобаївська громада на Черкащині попрощалася із захисником Олександром Гришіним. Йому було 46 років. Він був головним сержантом стрілецької роти. Загинув у бою поблизу села Микільське Волноваського району Донецької області. Тіло захисника вдалося ідентифікувати лише за допомогою ДНК-експертизи.

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«Олександр захоплювався інформатикою, і разом з цим з цікавістю вивчав історію і літературу. Був активним учасником театрального гуртка, йому під силу було зіграти будь-яку роль. В 1994 році Саша успішно закінчив Крутьківську ЗОШ, після чого був зарахований до Черкаського університету ім. Б. Хмельницького на факультет фізики та математики, — повідомляє пресслужба Чорнобаївської громади. — Відповідальний, ініціативний, товариський, хороший товариш, не байдужий до чужої біди, завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував. В 1998 році зустрів Сашко свою долю — Олену, яка стала для нього сенсом життя. В 2000 році пара одружилася, а в 2004 подружжя переїхало на постійне місце проживання в Чорнобай. В 2015 році народилися довгоочікувані дітки Злата та Святослав. Олександр понад усе любив свою родину, був чудовим сім’янином, турботливим батьком, надійною опорою та підтримкою для батьків і сестри, з повагою і теплотою говорив про односельців. Своє коротке життя Олександр Юрійович присвятив роботі у школі. Працював вчителем трудового навчання, креслення, інформатики та фізики».

В січні 2022 року Олександр Гришін зарахований до списків особового складу та приступив до виконання службових обов'язків на посаду інструктора кадрів стрілецької роти.

«Я йду туди, щоб вони не прийшли сюди. Хто, як не я?», — так він говорив своїм рідним. Патріотизму навчав і своїх дітей. Олександр пройшов не один бій, ухилявся від пострілів та вибухів, підстраховував побратимів і неодноразово бачив смерть зовсім поруч. Однак мріяв про перемогу.

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З 4 лютого цього року — вважався зниклим безвісти. А далі місяці важкої невідомості. Рідні не переставали його шукати, жили надією на диво, сподівалися, що одного дня до їхнього дому прилетить радісна звісточка, що він живий. Не тільки родина, а й друзі, знайомі, односельці молилися, сподівалися на Божу допомогу і чекали. Але дива не трапилось… На жаль, загиблого воїна ідентифікували за результатами ДНК-експертизи.

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Головний сержант стрілецької роти Олександр Гришін визнаний загиблим в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини біля села Микільське Волновахського району Донецької області. Свій вічний спочинок знайшов на Алеї пам’яті на центральному кладовищі селища Чорнобай, де його поховали з військовими почестями".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мати загиблого азовця написала на плакаті московським попам та вірянам: «За ваші гроші була куплена ракета, яка вбила мого єдиного сина».

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