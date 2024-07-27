Як подолати застарілий жир на решітці газової плити: Марина Жукова поділилася «секретною зброєю»

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка знає багато лайфаків, що допомагають у домогосподарстві, розповіла про «свою секретну зброю» з очищення решітки газової плити.

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Експертка зазначила, що можна прокип'ятити решітку в розчині соди, господарського мила та гірчиці. Але решітка велика — й для цього потрібний відповідний посуд.

Як альтернативу Жукова запропонувала використовувати нашатирний спирт.

Але працювати з нашатирним спиртом потрібно в рукавичках і масці, бажано, на відкритому повітрі або в приміщенні, що добре провітрюється.

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Решітку покласти у великий пакет і швидко змастити її нашатирним спиртом, використовуючи губку. Через 5 годин дістати її й промити.

«Результат вразив! Жир та нагар майже повністю зникли! Звичайно, решітка не виглядає як нова, але скам'янілий жир пішов!» — уточнила господиня.

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Потім решітку можна почистити ще мийним засобом для посуду за допомогою металевої губки.

«Важливо! Щоб засіб добре подіяв, він повинен повністю покрити брудну поверхню та залишатися вологим не менше ніж на 5 годин», — пише Марина.

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Якщо забруднення дуже сильне, то процедуру можна повторити двічі.

Нагадаємо, раніше Марина Жукова порадила бюджетну суперсуміш для прибирання, яка готується з трьох доступних компонентів.

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