Допоможе олія: Марина Жукова поділилася секретом для порожньої квартири

Експертка з чистоти Марина Жукова часто дає поради, які виручають господинь у будь-яких ситуаціях. Вона також має корисну інформацію для випадків, коли господарі виїхали й помешкання стоїть пустим.

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Але перед тим, як залишати домівку, Жукова радить подбати про те, щоб при поверненні у будинку або квартирі не було неприємних запахів.

«Доводиться їхати надовго, а потім повертаєшся, і … запах каналізації ! Особливо якщо житло порожнє, то неприємності забезпечені», — пише експертка.

Вона поділилася своїм маленьким секретом, який допомагає зберегти свіжість у ванній кімнаті, навіть коли хазяїв немає вдома.

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Для цього потрібна звичайна олія. Перед від'їздом в унітаз налити 3−4 столові ложки олії. Те ж саме зробити з раковиною, умивальником та ванною — 1−2 ложки олії на кожний злив.

Масляна плівка на поверхні води ніби запечатує злив, перешкоджаючи випаровуванню і зберігаючи гідрозасувку. Так неприємні запахи з каналізації не проникають у квартиру.

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«Звичайно, ця плівка не вічна. На звороті теж відбувається випаровування, рівень води поступово зменшується, і запах може повернутися», — зазначає пані Марина.

За словами експертки, такий метод ефективний для відсутності у квартирі до 2−4 тижнів. Якщо ж їхати на більш тривалий термін, то олія не допоможе.

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Після повернення господарям необхідно спустити воду, прочистити зливи будь-якими жиророзчинними засобами. Можна використовувати засіб для миття посуду або спеціальні професійні засоби для чищення. Також потрібно прибрати масляну плівку.

Раніше Марина Жукова розповіла, як позбутися засмічення у раковині.

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