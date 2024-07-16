Суперсуміш для прибирання із трьох доступних компонентів: результат вас здивує

Прибирання — це не найулюбленіша частина нашого життя. Але «жінка, яка вміє користуватися миючими засобами, вміє все!», — вважає блогер-експерт із ведення домашнього господарства Марина Жукова.

ВІДЕО ДНЯ

Якось, спілкуючись з численними передплатниками, вона натрапила на цікавий коментар з рецептом чистячої суперсуміші, який зібрав дуже багато лайків.

Цікавість взяла гору, і Марина зважилася провести «польові випробування».

Рецепт простий: потрібно взяти харчову соду, перекис водню та найдешевшу зубну пасту. Усі інгредієнти змішуються у пропорції 1:1:1 (наприклад, по 1 столовій ложці).

РЕКЛАМА

«Я використовувала цю суміш для чищення кранів, плитки у ванній та пластику на вікнах. І знаєте, результат мене потішив! Перекис водню надає кранам неймовірний блиск, а суміш чудово справляється із забрудненнями» , — каже блогер.

А щоб суміш працювала ще ефективніше, перед її нанесенням варто злегка збризкати поверхні водою.

РЕКЛАМА

До речі, зазначає експерт, для чищення кранів та душу можна використовувати і просто перекис водню. Вона чудово впорається з цим завданням!

Також нагадаємо про «авторський» рецепт чудо-суміші для миття унітазів від Марини Жукової.

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook