Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон не вірить у причетність сина

Мати 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, як і його батько, вважає, що син не міг вбити мовознавицю.

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Вона сказала, що «у нього не було мотивів та досвіду стрільби», передає «Слідство.інфо».

За її словами, гуляти містом син любить, привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати — ні.

«Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями — це зафіксували камери. Але ніде немає моменту пострілу. Можливо син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав», — цитують журналісти слова жінки.

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Вона також додала, що останні тижні нічого підозрілого у поведінці сина не помічала, а мотивів для вбивства у нього не було.

За словами матері, підозрюваний був тривалий період у Львові минулої весни, він навчався в академії Dronarium на оператора БПЛА, тому «добре знає місто і те, як багато там камер спостереження».

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Коли він знову їхав у Львів, повідомив матері, що буде в Тернополі, а батька давно не бачив, бо той на фронті.

Сам 18-річний підозрюваний після обрання запобіжного заходу заявив журналістам, що не вбивав Фаріон.



Поліція вважає, що у жінку стріляли з відстані приблизно 1,5−2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу.

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Правоохоронці також перевіряють причетність підозрюваного у вбивств Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь.

Як повідомляли «ФАКТИ», 18-річному мешканцю Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

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