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Застави не буде: суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон

18:50 26 липня 2024
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон

У Галицькому суді міста Львова обрали запобіжний захід для 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Це тримання під вартою без права внесення застави, повідомляє Суспільне.

18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб. Справу розглядає суддя Олег Юрків.

Донька Фаріон прокоментувала рішення суду. Вона каже, що задоволена запобіжним заходом, який обрав суд, але боротьба триває.

Як писали «ФАКТИ», раніше у МВС розповіли подробиці про підозрюваного у вбивстві Фаріон.

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Фото: Суспільне Львів

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