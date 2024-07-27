Підживлення томатів в липні: лайфхаки «просунутих» городників

У розпал літа і спекотної погоди на городі саме триває активне визрівання томатів. Підтримати розлини в цей непростий для них період можна, якщо вчасно і правильно підживити. У цьому впевнені автори українського YouTube-каналу «Дім та присадибна ділянка».

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Один з останніх сюжетів на цьому каналі присвячений саме вирощуванню томатів у спекотну пору.

Мінеральні добрива

Дуже простий рецепт — це використання монофосфату калію. Його треба взяти 5 г на 10 літрів води. Препарат дуже легко розчиняється і забезпечить, аби ваші томати і цвіли, і в’язалися, і плодоносили. Підживлення треба провести двічі, під корінь і обов’язково попередньо зволоживши ґрунт.

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Інше дієве добриво — це суперфосфат. Але щоб розчинити його у воді, треба діяти поетапно: спочатку розчинити 1 ст. ложку добрива в літрі дуже гарячої води (може залишитись невеликий осад, проте це не страшно), а потім розведіть отриманий розчин вже в 10 літрах води. Вносять його так само на добре зволожений ґрунт по 0,5−1 літру під кущ.

Натуральні добрива

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Для підживлення томатів у липні доцільно використовувати суміш суперфосфату з гуматом калію або деревним попелом (їх треба додати по 2 столові ложки на 10 літрів приготованого за попереднім рецептом розчину). Для поливу треба взяти по 1−2 літра рідини на один кущ.

Прихильникам суто органічних добрив автори каналу теж порадили скористатися деревним попелом, який для посилення ефективності змішати з настоєм кропиви чи бананових шкірок. Саме деревний попіл якнайкраще підходить для підживлення томатів у період їхнього активного плодоношення, тому що має у своєму складі калій, кальцій, фосфор і магній. Для приготування калійно-фосфорного підживлення треба взяти 1 склянку попелу на 10 л води і добре перемішати.

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Для виготовлення домашнього добрива, яке збагатить рослини кальцієм, скористайтеся оцтом. Візьміть 2 склянки попелу і 0,5 склянки оцту, добре розчиніть у 10 літрах води. Має відбутися окислювальна реакція. По її закінченні можна поливати наші помідори на попередньо зволожений грунт по 0,5 л на кущ.

«Важливо, аби проміжок між сеансами підживлення був не менше тижня, краще — 10−14 днів», — додають автори каналу.

Також зверніть увагу на поради красуні-городниці щодо способів боротьби з вершинною гниллю на томатах.

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