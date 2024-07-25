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Після спеки прийде вершинна гниль: власниця ділянки розповіла, як спасати урожай у третій декаді липня

19:13 25 липня 2024
помідор

Після періоду неймовірної спеки, в Україні встановилася трохи прохолодніша погода, й більшість людей і рослин змогли зітхнути з полегшенням. Втім поки що рано розслаблятися і призупиняти роботи по захисту городини та квітів.

Адже практика свідчить, що після спеки зазвичай приходить верхівкова (вершинна) гниль, яка може знищити весь урожай, попередила власниця Instagram-сторінки «Сімейний сад».

За її словами, високі температури провокують швидке випаровування вологи.

«Це ускладнює засвоєння кальцію. Його нестача призводить до появи темних водянистих плям», — зазначила експертка.

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Вершинна гниль уражає томати, перці, баклажани, кабачки й дині. Тому потрібно провести підживлення цих культур по листю, щоб захистити їх.

Для боротьби з вершинною гниллю може стати в пригоді розчин з двох компонентів.

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Готується розчин досить просто: 20 г кальцієвої селітри потрібно розвести в 10 л води й обробити городину.

Раніше ми розповідали, як боротися із кладоспоріозом на помідорах і огірках.

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