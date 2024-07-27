Спека повертається: якої погоди чекати українцям у вихідні

Субота та неділя очікуються в Україні спекотними. Погоду визначатиме антициклон на ім'я Gustav, тому впродовж 27−28 липня домінуватиме скрізь суха сонячна погода.

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Максимальна температура повітря досягатиме +29…+33 градусів, у південній частині до +33…+36 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Разом з тим у суботу в західній частині протягом дня буде +25…+28 градусів, а в неділю там стане спекотніше.

У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо, спекотно. У денні години температура повітря коливатиметься близько +30 градусів.

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У понеділок, 29 липня, очікується відчутне зниження температури повітря. На півдні та сході послаблення спеки почнеться у вівторок, 30 липня.

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На початку наступного тижня в Україні передбачається посилення вітру місцями до штормових поривів.

Наступна черга посилення спеки очікується з 4 серпня.

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Як повідомляли «ФАКТИ», в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотнішим за торішнє. Висока температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

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