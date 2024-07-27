41.01 / 41.51 44.52 / 45.16
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Спека повертається: якої погоди чекати українцям у вихідні

10:56 27 липня 2024
спека

Субота та неділя очікуються в Україні спекотними. Погоду визначатиме антициклон на ім'я Gustav, тому впродовж 27−28 липня домінуватиме скрізь суха сонячна погода.

Максимальна температура повітря досягатиме +29…+33 градусів, у південній частині до +33…+36 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Разом з тим у суботу в західній частині протягом дня буде +25…+28 градусів, а в неділю там стане спекотніше.

У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо, спекотно. У денні години температура повітря коливатиметься близько +30 градусів.

РЕКЛАМА

У понеділок, 29 липня, очікується відчутне зниження температури повітря. На півдні та сході послаблення спеки почнеться у вівторок, 30 липня.

РЕКЛАМА

На початку наступного тижня в Україні передбачається посилення вітру місцями до штормових поривів.

Наступна черга посилення спеки очікується з 4 серпня.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотнішим за торішнє. Висока температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

76

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

буряк

Просто й дуже смачно: Наталя Калніна розповіла, як приготувати закуску зі звичайного буряка

Готова страва

Легко замінять м’ясо: смажені супербаклажани за рецептом блогерки-красуні Аlina FooDee

помідор

Після спеки прийде вершинна гниль: чорноволоса красуня-фермерша розповіла, як спасати урожай у третій декаді липня

хлопець

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон не вірить у причетність сина

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту