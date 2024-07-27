Сховати кінці у воду не вдалося: чоловік намагався дістатися Румунії на підводному скутері

З початком мобілізації багато чоловіків намагаються втекти з України, щоб не бути призваним до війська. При цьому вони проявляють справжні «чудеса винахідливості».

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Про ще один спосіб перетнути кордон без всіх дозволів розповіли у Державній прикордонній службі.

Цього разу ухилянт використовував підводний скутер замість традиційного човна.

Прикордонники помітили плавця під час патрулювання річки Дунай. Чоловік плив під водою, але періодично підіймався на поверхню, щоб дихати. Тоді його й побачили прикордонники.

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Використовуючи підводний скутер, чоловік намагався швидше подолати водний маршрут та дістатися Румунії.

Плавця затримали. Як з’ясували у ДПСУ, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон.

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Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві викрили організатора схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон під виглядом перевізників. За свої послуги аферист брав по 3 тисячі доларів США з людини.

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