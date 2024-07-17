Ухилянти під виглядом перевізників: у Києві затримали організатора злочинної схеми

У переддень закінчення терміну оновлення облікових даних у Києві викрили організатора схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон під виглядом перевізників.

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Свої послуги чолов'яга оцінив у 3 тисячі доларів США з людини, повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 51-річний киянин, перебуваючи у змові з іншими особами, за грошову винагороду обіцяв «клієнту» внести його дані до системи «Шлях». Це в подальшому надавало йому змогу виїхати за межі України під виглядом волонтера, який здійснює перевезення вантажів для потреб Збройних сил України.

«Схемника» затримали під час зустрічі з «клієнтом» та отримання від нього плати за послуги. За даними поліції, цю місію взяли на себе співробітники прокуратури і Голосіївського районного управління МВС в Києві.

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Оперативне фото поліції

Нині за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України відкрито кримінальне провадження, в рамках якого затриманому повідомлено про підозру.

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Нагадаємо також, що нерідко «ухилянти» обирають для себе геть незаконний шлях втечі за кордон, тобто намагаються дістатися сусідніх країн самотужки, наражаючись на небезпеку для життя.

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