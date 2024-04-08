Причетні голова ВЛК та депутат: правоохоронці заблокували ще 4 схеми виїзду ухилянтів за кордон

Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

ВІДЕО ДНЯ

У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок, серед яких голова районної військово-лікарської комісії та мобілізований депутат сільради, повідомили в СБУ.



За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила до 12 тисяч американських доларів.

Так, на Тернопільщині заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради. Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.

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Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.

На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи «Шлях». Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

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На території Івано-Франківської та Закарпатської областей діяло злочинне угруповання, яке переправляло ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.

Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні «маршрути» та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

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У Черкаській області затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував «посадами» у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

В Одеській області затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

Раніше в Одеській області зловили чоловіків, які намагалися незаконно втекти у Молдову. Для цього порушники обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. За подорож кожен заплатив від $ 3000 до $ 8000. Але витівка не вдалася — прикордонники затримали ухилянтів.

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