Можемо тільки пишатися нашими медиками: Зеленський привітав медичних працівників з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав медичних працівників з їх професійним святом, для чого відвідав Інститут травматології та ортопедії у столиці, присвоївши закладу статус національного.

ВІДЕО ДНЯ

«Щотижня по 300 операцій, більшість із яких найвищого рівня складності. Це абсолютно достойна ваша робота, яка додає гідності всій нашій державі. Дякую вам за це!» — пояснив своє рішення президент.

Очільник держави подякував медикам за їхню сміливість і відданість справі попри те, що зараз в Україні немає такої лікарні, яка не відчула б наслідків війни.

«Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти „Охматдиту“ і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність», — сказав президент, вшанувавши хвилиною мовчання памʼять усіх лікарів і бойових медиків, чиї життя забрала війна.

РЕКЛАМА

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими, які проходять лікування в закладі, подякував за захист України, побажав якнайскорішого одужання і відзначив їх державними нагородами.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали подробиці загибелі молодої лікарки з «Охматдиту» Світлани Лук'янчик, яка до останнього залишалася з маленькими пацієнтами у відділенні діалізу.

РЕКЛАМА

Фото Офісу президента України

РЕКЛАМА

6

Читайте нас у Facebook