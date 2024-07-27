Можемо тільки пишатися нашими медиками: Зеленський привітав медичних працівників з професійним святом
Президент України Володимир Зеленський привітав медичних працівників з їх професійним святом, для чого відвідав Інститут травматології та ортопедії у столиці, присвоївши закладу статус національного.
«Щотижня по 300 операцій, більшість із яких найвищого рівня складності. Це абсолютно достойна ваша робота, яка додає гідності всій нашій державі. Дякую вам за це!» — пояснив своє рішення президент.
Очільник держави подякував медикам за їхню сміливість і відданість справі попри те, що зараз в Україні немає такої лікарні, яка не відчула б наслідків війни.
«Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти „Охматдиту“ і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність», — сказав президент, вшанувавши хвилиною мовчання памʼять усіх лікарів і бойових медиків, чиї життя забрала війна.
Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими, які проходять лікування в закладі, подякував за захист України, побажав якнайскорішого одужання і відзначив їх державними нагородами.
Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали подробиці загибелі молодої лікарки з «Охматдиту» Світлани Лук'янчик, яка до останнього залишалася з маленькими пацієнтами у відділенні діалізу.
Фото Офісу президента України6
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