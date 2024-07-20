Зеленський і Трамп домовилися про особисту зустріч: обговорюватимуть, як зробити мир із росією «чесним і тривалим»

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно наголошував на необхідності оприлюднення плана Дональда Трампа щодо припинення війни з росією та готовності з ним зустрітися, розповів про свою телефонну розмову з кандидатом у президенти США.

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«Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі. Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави. Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня», — повідомив Зеленський та додав, що вони з Трампом домовилися під час особистої зустрічі обговорити, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

У свою чергу Дональд Трамп назвав їхню бесіду «дуже хорошою». «Я вдячний президенту Зеленському за те, що він звернувся до мене, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир в усьому світі та припиню війну, яка коштувала стількох життів та зруйнувала незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і укласти угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання», — цитує «Інтерфакс-Україна» публікацію кандидата у президенти в соціальній мережі Truth.

Ексклюзивне інтерв'ю з директором ГО «Мережа нових геополітичних досліджень» Михайлом Самусєм «Якщо Трамп переможе, як переконати його допомагати Україні: втрата яких окупованих територій завдасть найболючішого удару по путіну» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото з відкритих джерел

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