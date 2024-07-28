Просив грошей: українець із ножем напав на відвідувачів супермаркету у Варшаві

У Польші, де нещодавно українського підлітка сильно побили місцеві однолітки, агресивний чоловік, який говорив українською, налякав ножем відвідувачів супермаркету у Варшаві.

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Як повідомляє inpoland.net.pl, ця НП сталася увечорі 25 липня в супермаркеті Kaufland на вулиці Морській. Свідки розповідали, що чоловік, який ймовірно знаходився в скрутному становищі, звернувся жінки та пропросив у неї гроші. Його поведінка була дуже настирливою, і він не відступав навіть після того, як йому відмовили.

Охоронець магазину втрутився і спробував вивести чоловіка з магазину, але той почав чинити опір. Бійка розпочалася після того, як в конфлікт втрутився ще один працівник магазину.

Жінка, яка в той час стояла біля кас самообслуговування, розповіла, що чоловік підійшов до неї з ножем на небезпечну відстань і почав кричати щось українською. Також він намагався напасти на іншу жінку, яка розраховувалася за покупки на сусідній касі.

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Видання зазначає, що у чоловіка був ніж, яким він порізав собі передпліччя. Його нейтралізували та передали парамедикам поліцейські. Ніхто з відвідувачів супермаркету не постраждав.

Інший інцедент за участю українця стався в Люблині — чоловік напав на власника бару. Очивидці розповідали, що все розпочалося, коли чоловік зайшов до бару і попросив продати йому пиво, а власник закладу відповів, що не продає алкоголь. У відповідь відвідувач вдарив співбесідника кулаком в обличчя та зажадав, щоб йому віддали гроші з каси. Зав'язалася бійка, інші відвідувачі викликали поліцію, яка і затримала нападника.

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Раніше повідомлялося про напад на 12-річну українку — дівчинку поранив ножем чоловік, який втік з місця злочину. Це сталося неподалік дитячого садка та стоматологічної клініки у Жешуві.

Фото Pixabay

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