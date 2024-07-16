Відрубали палець і розбили голову: підлітка з України жорстоко побили на пляжі у Польщі

У Полщі, де раніше невідомі напали на 12-річну дівчинку з України, знов постраждав український підліток.

Як повідомляє видання yavp.pl, 10 липня в Кракові 17-річний українець опинився у реанімації після нападу групи поляків.

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Підліток з друзями відпочивав на місцевій водоймі, де, за словами його матері, до них підійшли троє хлопців і стали вимагати цигарки. Вони поводилися агресивно, почалася бійка. Видання стверджує, що нападники використали сльозогінний газ та холодну зброю — мачете. У постраждалого українця — відрізаний палець та перелом кісток черепа. Він, аби урятувати своє життя, стрибнув у воду.

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Польські правоохоронці вже розшукали нападників — це поляки 15, 16 та 17 років. Старшого з них розшукували через втечу з Молодіжного освітнього центру. Під час обшуку у нього вдома знайшли мачете. Всім трьом хлопцям висунуте обвинувачення за статтею «Хуліганство», а старшому — ще й у нанесенні тілесних ушкоджень.

17-річний нападник взятий під варту на три місяці, з 15- і 16-річними підлітками розбиратиметься суд у сімейних справах.

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До речі, нещодавно в Польщі трапився й інший випадок, але винуватцями нападу були вже україці. Як повідомляє 24 канал, наприкінці червня цього року офіцери варшавського району Білоленку отримали повідомлення про викрадення 23-річного чоловіка. Потерпілий розповів, що на нього напали із застосуванням газу і силою заштовхали в темну машину троє чоловіків. Однак він не зміг описати ані нападників, ані автомобіль, яким його перевозили. Нападники погрожували йому, побили його та забрали гроші та окуляри. Вони також вимагали у нього три тисячі злотих.

Поліцейські затримали чотирьох громадян України віком від 15 до 19 років. За словами офіцера поліції, у них також вилучили ножі, газову зброю, муляж гранати, пневматичний пістолет, наручники та ящик із патронами до рушниці. 18-річного та 19-річного хлопців забрали до ізолятора тимчасового тримання, а двох неповнолітніх — до дитячої кімнати поліції. За вчинене ним загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що взимку у місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства Польщі вбили українку — тіло 38-річної жінки виявили в коридорі при вході в багатоквартирний будинок. Зловмисником виявився 48-річний чоловік, який вдарив її ножем двадцять разів.

Фото Pixabay

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