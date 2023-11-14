У Польщі напали на 12-річну українку: дитина у медикаментозній комі

У Польщі, де нещодавно загинув український підліток, стався черговий напад на представників нашої країни. Невідомий чоловік поранив ножем 12-річну дівчинку і втік з місця інциденту.

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Чоловіка і досі не затримали, пише польське видання rzeszow.naszemiasto.pl.

За даними польських журналістів, які поспілкувались з сусідами родини, напад стався неподалік дитячого садка та стоматологічної клініки у Жешуві. На дитину нібито напав ззаду «кремезний чоловік зростом близько 180 см». За свідченнями сусідів, зловмисник нібито завдав дитині ударів в область шиї та обличчя.

Сім'я потерпілої родом з України, але вже тривалий час проживає у Польщі. Дитину доставили до Клінічної обласної лікарні № 2 в Жешуві.

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«Дитина після хірургічної операції. Вона перебуває у медикаментозній комі у відділенні інтенсивної терапії, і сьогодні її мають вивести з неї», — сказав місцевим журналістам прессекретар лікарні Томаш Вархол.

За словами прокурора Кшиштофа Цехановського, напад невідомого чоловіка на 12-річну дівчинку стався, коли дитина йшла до магазину.

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«Дівчинка йшла сама. Очевидців інциденту ми не встановили. Першу допомогу їй надав випадковий перехожий, який опинився на місці вже після інциденту. Дівчинка була достатньо при свідомості, і зателефонувала матері з проханням про допомогу», — сказав Кшиштоф Цехановський.

У Польщі розшукують нападника, який причетний до злочину. Причини нападу залишаються невідомі.

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Раніше «ФАКТИ» писали про інцидент у населеному пункті Завоя (Малопольське воєводство), де місцеві чоловіки напали на українку з 5-річною донькою. Зловмисники кидали в них порожні банки з-під пива та обзивалися.

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