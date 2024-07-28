Близько 100 окупантів загинули або поранені внаслідок удару ЗСУ по полігону на Луганщині, — ЗМІ

Україна продовжує знищувати окупантів. По полігону в окупованій частині Луганської області було завдано удару. Там розташовувалися окупанти з 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії зс рф (в/ч 22316, Єкатеринбург), пише Telegram-канал «Досье Шпиона».

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Окупанти проводили шикування перед відправкою на підкріплення передових позицій агресора у район н.п. Очеретине. Удар завдано із застосуванням балістичних ракет типу «ATACMS».

Загинули 19 окупантів, ще 71 окупанта було поранено.

Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами», повідомив уточнені дані щодо удару по аеродрому «Саки» в Криму.

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Так, внаслідок удару було знищено два винищувачі Су-30СМ, РЛС «Небо». Два окупанти загинуло, ще чотири було поранено.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно стало відомо, що із Криму евакуюють сім’ї російських чиновників.

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Ілюстративне фото

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