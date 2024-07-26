Наслідки уточнюються: ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому росіян у Саках

Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію стосовно удару Сил оборони України по авіабазі росіян в окупованому Криму.

«Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому „Саки“ в тимчасово окупованому Криму. Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території», — зазначили в Генштабі та додали, що інформація щодо наслідків удару уточнюється.

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В повідомленні зазначається, що летовище прикривали «сучасні» російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт рф.

Ось таке відео вночі публікував тг-канал «Кримський вітер».

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Нагадаємо, що днями безпілотники літакового типу атакували російску авіабазу у Морозовську.

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Фото «Кримський вітер»

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