Із Криму евакуюють сім’ї російських чиновників: у ГУР назвали причину

В окупованому Криму атаковано військовий аеродром у Саках. Про це 26 липня повідомляє телеграм-канал «Крымский ветер». Підписники тг-каналу пишуть про потужні вибухи в різних частинах півострова. За їхньою інформацією, горить аеродром Саки в Новофедорівці, там детонують боєприпаси і можливі пошкодження літаків.

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Після нещодавніх успішних атак українських Сил оборони на військові об'єкти в Криму розпочалася нова хвиля евакуації родин російських високопосадовців з півострова. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі агентству «Укрінформ».

«Останнім часом після низки ефективних дій українських сил безпеки і оборони, ударів, зокрема, по військовій логістиці, можна сказати, що спостерігається нова хвиля вивезення сімей російських чиновників», — зазначив Юсов.

За словами представника ГУР, свої сім'ї з Криму вивозять як військові рф, так і цивільні чиновники, і цей процес триває вже досить давно.

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Раніше повідомляли про те, що російські окупанти на окупованих територіях, зокрема й Криму, розселяють військовослужбовців у захоплених санаторіях.

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