Прикраса городу і користь для здоров’я: чому городники обирають помідори чері

Останнім часом велику популярність серед українських дачників і городників набули помідори чері — вишнеподібні помідори з плодами по 10 — 30 г. Проте цей різновид овочів вирізняється не лише виглядом і смаком, але й великим вмістом вітамінів і макроелементів: кальцію, заліза, калію, фосфора, вітамінів С, Е, вітамінів групи В, антиоксидантів, органічних кислот і лікопену.

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До переваг чері відноситься й те, що їх можна вирощувати не тільки на городі, але й на балконі або навіть на підвіконні.

Про лайфхаки вирощування томатів-малюків розповіли на каналі «Дім і присадибна ділянка», автори якого навели найголовніші їх переваги:

дуже багата зав’язь;

пасинкувати не обов’язково (краще садити рослини з проміжком у 1,5 метри)

стійкість до спекотної погоди;

можна заморожувати цілими без втрати смаку.

Втім, томати чері дуже не люблять сухий ґрунт, тому поливати їх потрібно щодня! Але якщо такої можливості немає, можна провести рясний полив раз на тиждень (по відру води під кожен кущ).

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Ще одна рекомендація — чері обов'язково треба підв'язувати. Звичайні томати деякі дачники вирощують у розстил. І є ще низькорослі помідори, які прекрасно «стоять» без опори. А чері в переважній більшості високорослі — метр, а то й півтора-два у висоту.

І наостанок — збирайте врожай кистями, дочекавшись повного визрівання усіх плодів.

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Також нагадаємо про поради від фермерші-красуні щодо порятунку помідорів від вершинної гнилі.

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