Відмінна робота ППО: військові назвали кількість збитих вночі ворожих цілей

У ніч на понеділок, 29 липня, ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та 10-ма ударними БпЛА типу «shahed».

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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ракету ворог запустив із повітряного простору окупованої Донеччини, а дрони — із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

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Зокрема, над територією Дніпропетровської області було збито 6 ударних БПЛА, розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, серед уражених цілей був один розвідувальний дрон, решта — шахеди. Також підрозділ ПвК «Схід» приземлив ракету.

На жаль, потрощене російське залізяччя пошкодило 2 господарські споруди. Горіла суха трава.

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А надвечір 28 липня агресор атакував Нікопольщину. Бив БпЛА та з важкої артилерії по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджень зазнали приватний будинок, 4 теплиці й 5 господарських споруд.

Пошкодження в будинку

Один з уламків пробив стелю

Вранці ж окупанти спрямували дрони-камікадзе по Покровській громаді. Там теж є руйнування, проте, попередньо без постраждалих.

Наслідки обстрілів оприлюднив і голова обласної ради Микола Лукашук.

Вибите скло

Понівечена теплиця

Також нагадаємо, що днями під час обстрілу сусіднього Запорізького району було поранено місцевих мешканців — двох жінок та одного чоловіка, повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров.

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