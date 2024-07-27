Окупанти атакували Україну ракетами та дронами: військові назвали збиті цілі

В ніч на суботу, 27 липня, росія атакувала мирні міста і села нашої країни ракетами та дронами.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

ВІДЕО ДНЯ

За його інформацією, керована авіаційна ракета Х-59/Х-69 була випущена з повітряного простору окупованої частини Запорізької області, а чотири ударних БпЛА «shahed» — і приморсько-ахтарська в рф.

РЕКЛАМА

Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА «supercam», 1 ударно-розвідувальний БпЛА «форпост», 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси «ланцет».

РЕКЛАМА

Попри успішну роботу ППО, минулої ночі були і влучання.

Так, у Полтавській області було уражено промисловий об'єкт, після чого виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.

РЕКЛАМА

Також уламки ворожого дрона впали на території населеного пункту у Київській області. Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували. Крім того, внаслідок атаки обірвані електропроводи, пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни атакували дронами енергетичні об'єкти в Україні. 20 БПЛА було знищено протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Працювали мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

243

Читайте нас у Facebook